نائب: أميركا لا تسمح للحلبوسي بطرح قانون اخراج الأميركان

2019/08/28 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، أن أميركا لا تسمح لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بطرح قانون اخراج القوات الأميركية من العراق، فيما أكد تحقق النصاب القانوني لتشريع القانون.وقال الكناني في في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب الحلبوسي لا يريد طرح مشروع قانون اخراج الاميركان”، مشيرا إلى أن “ […]

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