إيران وإسرائيل… ساحات الحرب البديلة

2019/08/28 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران في عدة ساحات في الشرق الأوسط، الرابض على قلق ينذر بتفجر الوضع في كل ساعة، فقد

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