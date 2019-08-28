ترامب يحاول نقل أسلوبه المضطرب في الحكم إلى الساحة الدولية

2019/08/28 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسلوبه المضطرب في الحكم إلى المسرح الدولي في الأسبوع الماضي، إذ قدم مجموعة من التصريحات المتذبذبة، التي

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