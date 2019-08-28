2019/08/28 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

شــارفــت امــانــة بــغــداد عـلـى انــهــاء ملف تجديد شبكات الماء الصافي في العاصمة بـعـد ان اكـمـلـت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( يومياً.. هدر مليون و250 الف متر مكعب من المياه في بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( يومياً.. هدر مليون و250 الف متر مكعب من المياه في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).