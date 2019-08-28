الشهر المقبل إعلان نتائج تعيينات التربية في بغداد

2019/08/28 | 09:16

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بغداد :سومر نيوز

حــددت مـحـافـظـة بــغــداد شـهـر ايــلــول المـقـبـل، مـوعـدا لـلاعـلان عـن قـوائـم المـقـبـولـين لل...

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