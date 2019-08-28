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فضح أساليب الأطباء العلاجية غير الفعالة


فضح أساليب الأطباء العلاجية غير الفعالة
2019/08/28 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن نسبة كبيرة من الأساليب العلاجية التي يقدمها الأطباء لا تكون فعالة كما هو...

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