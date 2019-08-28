2019/08/28 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، امس الثلاثاء، تخصيص درجات وظيفية للمكون المسيحي، لافتا إلى أن المسيحيين مكون أساسي في النسيج المجتمعي وهم ركن رئيس في حضارة وثقافة البلاد.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “السيد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري زار مساء الثلاثاء كنيسة القديس كريكور المنور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية: تخصيص درجات وظيفية ضمن ملاك الوزارة للمكون المسيحي وكالة خطوة برس.

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