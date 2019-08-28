2019/08/28 | 09:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد القيادي في ائتلاف النصر محمد نوري عبد ربه، أنه لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد العسكري الأميركي في العراق، فيما حذر من تكرار سيناريو “ داعش” مرة اخرى.
وقال عبد ربه في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إنه “لا يوجد ترحيب سني كردي مطلق للتواجد الأميركي”، مشيرا إلى أن “هناك اسبابا تجعل السنة يقبلون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد ربه: لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد الأميركي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد القيادي في ائتلاف النصر محمد نوري عبد ربه، أنه لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد العسكري الأميركي في العراق، فيما حذر من تكرار سيناريو “ داعش” مرة اخرى.
وقال عبد ربه في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إنه “لا يوجد ترحيب سني كردي مطلق للتواجد الأميركي”، مشيرا إلى أن “هناك اسبابا تجعل السنة يقبلون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد ربه: لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد الأميركي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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