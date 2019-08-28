عبد ربه: لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد الأميركي

2019/08/28 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في ائتلاف النصر محمد نوري عبد ربه، أنه لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد العسكري الأميركي في العراق، فيما حذر من تكرار سيناريو “ داعش” مرة اخرى.وقال عبد ربه في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إنه “لا يوجد ترحيب سني كردي مطلق للتواجد الأميركي”، مشيرا إلى أن “هناك اسبابا تجعل السنة يقبلون […]

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