2019/08/28 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، اعتقال خبير برمجيات عصابات داعش الإرهابية في نينوى.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “وخلال عملية أمنية نوعية وبعد المتابعة المستمرة وتقاطع للمعلومات المتوفرة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة نينوى من القاء القبض على ما يسمى معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خبير برمجيات عصابات داعش الإرهابية في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خبير برمجيات عصابات داعش الإرهابية في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خبير برمجيات عصابات داعش الإرهابية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).