نائب بالحكمة: الحلبوسي يتعرض لضغوطات كبيرة بشأن اخراج الاميركان

2019/08/28 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، عن تعرض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لضغوطات وصفها بـ”الكبيرة جدا” بشأن قانون اخراج القوات الأميركية من العراق، فيما اعتبر الاستهدافات الأخيرة للحشد بمثابة “جواب” على قرار حصر الطيران.وقال العبودي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “هناك ضغوطات كبيرة جدا تمارس على الحلبوسي لعدم مناقشة قضية […]

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