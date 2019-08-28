اعتدى جنسياً على طفلة بعمر 3 سنوات.. عراقي يثير ضجة في ولاية استرالية

2019/08/28 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حكمت محكمة في نيو ساوث ويلز على حارس أمن في أحد المراكز التجارية بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء غير اللائق على طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام.الواقعة حدثت في المركز التجاري الشهير DFO Homebush خلال موسم التسوق للكريسماس في ديسمبر كانون الأول عام 2016.محمد حسن البياتي، البالغ من العمر […]

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