المسعودي: كربلاء بحاجة للبنى التحتية وعدد زائريها 10 اضعاف حجاج بيت الله

2019/08/28 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن محافظة كربلاء المقدسة، رياض المسعودي، الأربعاء، ان المحافظة بحاجة الى بنى تحتية خاصة بالزائرين تتمثل بتوسيع مداخلها وبناء كراجات متعددة الطوابق، لافتاً الى ان عدد زائري المراقد المقدسة في كربلاء يصل الى 10 اضعاف حجاج بيت الله الحرام.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البنى التحتية لمحافظة كربلاء غير مهيئة […]

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