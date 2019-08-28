2019/08/28 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أياد البزم، إعلان حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء.يذكر أن انفجارين وقعا غربي مدينة غزة، الأول وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، أسفر عن مقتل شخصين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غزة تستنفر أمنياً بعد وقوع انفجارين النعيم نيوز.

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