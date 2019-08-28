المفاوضات الأميركية الإيرانية المباشرة… تساؤلات حول الخطوط الحمراء

2019/08/28 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الموقف الذي أعلنه الرئيس الإيراني حسن روحاني في احتفالية “التنمية الريفية” قبل أيام حول استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع

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