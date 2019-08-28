بماذا أوصت وثيقة قمة مجموعة السبع بشأن التجارة العالمية “الهزيلة”؟

2019/08/28 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الأزمات التي تعيشها الحركة التجارية على مستوى العالم مباحثات الزعماء في قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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