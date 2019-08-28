جيرار ديبارديه يلعب دور ليونيد بريجنيف في فيلم عن ربيع براغ

2019/08/28 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *وافق الممثل الفرنسي المعروف، جيرار ديبارديه، على القيام بأداء دور الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي، ليونيد بريجنيف، في فيلم “وجه الإنسان” عن “ربيع براغ” عام 1968.وقال منتج الفيلم، أندريه ليكا، إنه قد وقع الاتفاقية بهذا الشأن مع الفنان الفرنسي وقال إن سيناريو الفيلم جاهز بنسبة 50%.ويتعهد كاتب السيناريو السلوفاكي، كارول غلافكا، بإتمام السيناريو

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