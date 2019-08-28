2019/08/28 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، عن تخصيص درجات وظيفية ضمن ملاك الوزارة للمكون المسيحي.وذكر بيان لمكتب الوزير وتلقته وكالة صدى , ان “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري زار مساء امس الثلاثاء كنيسة القديس كريكور المنور للأرمن الارثوذكس وسط العاصمة بغداد، والتقى رئيس الطائفة في العراق نيافة المطران {آفاك آسادوريان}.وأعرب الياسري في بداية اللقاء عن “سعادته لهذه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تعلن درجات وظيفية للمكون المسيحي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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