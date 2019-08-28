القبض على 12 مخالفاً من العمالة الاجنبية في كربلاء

2019/08/28 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة كربلاء، الاربعاء، القاء القبض على 12 مخالفا من العمالة الاجنبية اغلبهم يحمل الجنسية الباكستانية.

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