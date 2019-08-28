وفاة عراقي حاول الفرار الى بريطانيا “سباحة”..صنع سترة نجاة من قنينات بلاستيكية!!

2019/08/28 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق دفع لاجئ عراقي حياته ثمنا في سبيل الوصول إلى بريطانيا سباحة انطلاقا من الشواطئ الفرنسية عبر بحر المانش.الجثة عُثر عليها في الساحل البلجيكي، حيث وجد المحققون سترة نجاة صنعها اللاجئ بنفسه من قنينات بلاستيكية.وحتى باستعمال المراكب الصغيرة، فإن اجتياز قناة المانش لا يخلو من خطورة، أما السعي إلى ذلك سباحة […]

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