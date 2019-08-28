شركة روسية تصمم صاروخا فضائيا فائق الخفة في الوزن

2019/08/28 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس المهندسون في مؤسسة “ماشينوسترويني” العلمية الإنتاجية الروسية إمكانية تصنيع الصواريخ بوزن خفيف جدا.وأعلن ذلك كبير المصممين للمؤسسة، ألكسندر ليونوف، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية عشية إقامة معرض “ماكس – 2019” الدولي للطيران والفضاء في ضواحي موسكو.وقال” إننا نعتبر أن لهذا النوع من الصواريخ الفضائية مستقبل واعد”.وأوضح كبير المصممين أن

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