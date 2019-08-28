2019/08/28 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة نينوى، فجر الاربعاء، عن القبض على ما يسمى “معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند الملقب ابو المعتصم”، وهو أيضاً خبير البرامجيات لدى داعش الإرهابي.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انها “تمكنت من القاء القبض على ما يسمى “معاون الأمير الإداري والمالي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على خبير البرمجيات لدى داعش في نينوى وكالة خطوة برس.

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