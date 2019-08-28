2019/08/28 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس حددت محافظة بغداد، موعد اعلان نتائج تعيينات التربية، فيما قررت مساواة المحاضرين من خريجي الكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم من الصباحي.وقال ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻐﺪاد ﻓﻼح اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص لصحيفة الصباح الرسمية، ان “المحافظة ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮز اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ للمتقدمين ﻋــﻠــﻰ التعيينات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮي ﺑــﻤــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺴــﺖ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ اﻟــﻜــﺮخ واﻟــﺮﺻــﺎﻓــﺔ”، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻬﺎ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موعد اعلان نتائج تعيينات التربية في بغداد وكالة خطوة برس.

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