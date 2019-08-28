طوكيو تشطب اسم كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين

2019/08/28 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ترفع الحكومة اليابانية، الأربعاء، كوريا الجنوبية من “القائمة البيضاء” للشركاء التجاريين “الموثوق بهم”، في خطوة من شأنها أن تزيد من تفاقم الصدع في العلاقات بين البلدين.واتخذت الحكومة اليابانية القرار يوم 2 أغسطس الجاري، وأصدرت عقبه مشروع قانون منقح من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.وطالبت الحكومة الكورية الجنوبية […]

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