2019/08/28 | 09:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).