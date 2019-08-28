النائب علي العبودي:الصمت المطبق على استهداف الحشد بحاجة الى وقفة

2019/08/28 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب علي العبودي وخلال لقاء متلفز على قناة العهد الفضائية وتابعته وكالة صدى , امس الثلاثاء , الصمت المطبق على استهداف الحشد بحاجة الى وقفة .

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