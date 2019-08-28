ما خطورة انخفاض ضغط الدم

2019/08/28 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستوى ضغط الدم، ولكن دون أن يرافق ذلك أعراض مرضية، في حين عند انخفاضه لدى الآخرين يؤثر على حالتهم الصحية وحياتهم.ووفقا للأطباء، عندما يشخص مستوى ضغط الدم الشرياني 10070 أو دون ذلك بصورة دائمة، يعتبر منخفضا بصورة مزمنة.ويقسم الأطباء حالات انخفاض ضغط الدم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى-

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