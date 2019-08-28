الحكيم : نرغب بزيادة عدد طلبتنا في إيران

2019/08/28 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مساعد المستشار الثقافي العراقي لدى طهران محمد باقر الحكيم عن رغبة بلاده بزيادة عدد طلبتها الدارسين في الجامعات الإيرانية.وفي هذا الصدد أكد الحكيم في مراسم احتفالية بمناسبة ذكرى مرور أربعين عاماً على تأسيس جامعة “شهركرد” الإيرانية إنّ بلاده ترتبط بعلاقات وثيقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعد الثقافية والعلمية.ولفت إلى وجود 6000 …

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