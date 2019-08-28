خبير دستوري يحذر: كتل تتحايل على الاقليات بمنحها مقاعد غير مؤثّرة في المحكمة الاتحادية

2019/08/28 | 09:48

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بغداد :سومر نيوز

حذر خبير في الشأن الدستوري من تحايل كتل سياسية على المكونات غير المسلمة {الاقليات} بمنح ممثليها مقاعد ...

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