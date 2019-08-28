المنتخب الاولمبي يقيم معسكرا في المنامة تحضيرا لكاس اسيا

2019/08/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم منتخبنا الاولمبي تحت 23 عاما معسكرا تدريبيا في العاصمة البحرينية المنامة يتخلله اجراء مباراتين تجريبيتين استعداداً لبطولة كاس اسيا تحت 23 عاما التي ستقام في تايلاند للفترة من الثامن لغاية السادس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.

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