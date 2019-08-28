تغريم جونسون آند جونسون في قضية أزمة الأفيون

2019/08/28 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مقاطعة كليفلاند بفرض غرامة على شركة جونسون آند جونسون قدرها 572 مليون دولار بسبب مساهمتها في تحفيز أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.أصدرت محكمة مقاطعة كليفلاند هذا الحكم وفقا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل شركة الصيدلة القابضة جانسين، بشأن استخدام طرق ترويج غير مناسبة لمسكنات الألم.بهذه الطريقة ضللوا المواطن وساهموا بصورة

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