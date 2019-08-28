البعيجي يحدد “الرد الأمثل” على القصف “الأميركي الإسرائيلي”

2019/08/28 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء، أن تمتين العلاقات مع الدول التي لها خلافات مع أميركا هو “الرد الأمثل” على القصف “الأميركي الإسرائيلي” الذي استهدف مواقع عسكرية داخل العراق، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع لحماية البلاد من أي استهداف خارجي.وقال البعيجي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “التوجه إلى تمتين العلاقات مع الدول العظمى التي لها خلافات مع أميركا والتحالف معها هو الرد الأمثل على ضرب أميركا وإسرائيل في نفس الوقت على اعتبار أن الأميركان هم من وفر الغطاء للكيان الصهيوني والراعين لهم”.

ولفت إلى أن “تمادي إسرائيل وقيامها باستهداف المواقع العسكرية داخل أراضينا لم يأتِ من فراغ، انما جاء برعاية وموافقة أميركية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا الأمر وهم شركائهم باستهداف أراضينا”.

وأضاف، أن “على الرئاسات الثلاث الابتعاد عن الاستنكار والشجب جراء هذا الاعتداء السافر والتوجه إلى عقد تحالفات مع الدول العظمى لتوفير الحماية الدولية لبلدنا، وهذا الأمر على الحكومة العراقية أن تتحرك عليه وتدعم من قبل الرئاسات الأخرى بعيداً عن أجواء الخلافات”.

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