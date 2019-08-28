2019/08/28 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصص منظمة EarthAlliance الخيرية التي أسسها الممثل، ليوناردو دي كابريو، 5 ملايين دولار لمساعدة سكان منطقة نهر الأمازون التي تعاني من حرائق الغابات.وجاء في بيان نشرته المنظمة على “تويتر” أن الأموال ستسلم للسكان المحليين وشركائهم الذين يعملون على إنقاذ التنوع الأحيائي للمنطقة من حرائق الغابات.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دي كابريو وآبل يتبرعان لمساعدة منطقة الأمازون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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