نائب يكشف عن محاولات “بعثية” لابتزار وزير

2019/08/28 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية،عن كتلة صادقون ، عدي عواد ،الاربعاء ،وجود محاولات من بعض “البعثيين” لابتزار وزير الكهرباء لؤي الخطيب ووصفها بالـ”يائسة”.

وقال عواد في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “محاولات بعض البعثيين من ازلام النظام السابق لابتزار وزير الكهرباء لؤي الخطيب هي محاولة يائسة”، مبينا ان” اساليب هؤلاء اصبحت مكشوفة لتسقيط الشرفاء ومن يعمل لصالح العراق “.

واكد ان “وزير الكهرباء اثبت للجميع مهنيته وكفائته من خلال تحسن ملحوظ للكهرباء” ، مشيرا الى ان “الاعوام السابقة شهدت تظاهرات كبيرة بسبب ازمة الكهرباء ، ولكن هذا العام غابت بسبب التحسن الملحوظ في الخدمة والبصرة شاهدة على ذلك”.

وثمن عواد” موقف وزير الكهرباء باتجاه انهاء ملف الخصخصة وتثبيت العقود وعدم الانصياع الى المبتزين وأقلامهم المأجورة للضغط على الوزارة بالتراجع عن قراراتها “.

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