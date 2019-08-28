رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوبي بغداد

2019/08/28 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت امانة بغداد، الأربعاء، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوب العاصمة بغداد.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط محطة غاز السيدية ضمن منطقة السيدية والمنصوبة سنة 2006”.وأضافت: “كما تم […]

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