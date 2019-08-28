“بالفديو”.. حنان الفتلاوي تسخر من رئيس اتحاد الكرة: “بحياته ما محرك سنتر”

2019/08/28 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق سخرت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي من رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود، معتبرة ان الرجل بعيد كل البعد عن كرة القدم والرياضة عموماً.

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