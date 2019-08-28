الرافدين يمنح قروض للقضاة تصل الى 60 مليون لشراء سيارات بالتقسيط

2019/08/28 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرافدين، الأربعاء، منح قروض للقضاة لغاية 60 مليون دينار لشراء سيارات حديثة ومن مناشىء عالمية رصينة وبالتقسيط .

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