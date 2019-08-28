أرباح «أور» تتخطى حاجز الـ20 مليار دينار خلال النصف الاول من 2019

2019/08/28 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة أور العامة، إرتفاع مبيعاتها الى 25 مليار دينار خلال النصف الاول من العام الحالي، فيما أشارت الى توقيعها عقداً مع كهرباء الوسط لتجهيزها بالاسلاك والقابلوات بكلفة مليارين و600 مليون دينار.

وقـال مـديـر الشركة حـيـدر سهر فـي تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة وقعت عقدا مع الشركة العامة لكهرباء الـوسـط بكلفة مليارين و685 مليون دينار لتجهيزها بالقابلوات والاسـلاك الـكـهـربـائـيـة"، مبينا أن "الـعـقـد تـضـمـن تجهيز اسلاك هوائية بكمية 285 كيلومترا وقابلوات كـهـربـائـيـة واخــرى معلقة".

وأكد أن "الشركة مستمرة بتحديث خطوطها الانتاجية وتحسين وزيادة الانتاج لدعم المنتج المحلي الذي يضاهي المستورد"، موضحاً أن "حــجــم مـبـيـعـات الــشــركــة خــلال النصف الاول مـن الـعـام الحالي ارتـفـع بشكل كـبـيـر مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، حـيـث بلغت الايـــــرادات المـتـحـصـلـة خـــلال المـــدة المــذكــورة نحو 25 مليار ديـنـار وبمعدل مبيعات بنحو ثــلاثــة مــلــيــارات ديــنــار شـهـريـا ونـطـمـح الـى رفـع الايـــرادات الـشـهـريـة الــى خمسة مـلـيـارات دينار".

وفيما اشار الى بلوغ "الايـرادات خلال النصف الاول مـن الـعـام المـاضـي سبعة مليارات دينار فقط"، ونوه على أن "الشركة تخطط لرفع معدل مبيعاتها خــلال الاعـــوام المـقـبـلـة الــى 60 مـلـيـار ديـنـار".

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