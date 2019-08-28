الاستخبارات العسكرية تطيح بمبرمج داعش في نينوى

2019/08/28 | 09:57

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العهد نيوز - نينوى

اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة نينوى، عن اعتقال ما يسمى "معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند الملقب ابو المعتصم"، وهو أيضاً

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