قيادة شرطة بغداد تعلن القبض على اكثر من 400 متهم وفق مواد قانونية مختلفة خلال اسبوع

2019/08/28 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد القبض، على اكثر من 400 متهم وفق مواد قانونية مختلفة خلال اسبوع.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت "العهد نيوز"

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