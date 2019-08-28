الذهب ينخفض لكنه قرب ذروة 6 أعوام بدعم آمال خفض الفائدة ومخاوف التجارة

2019/08/28 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الذهب يوم الأربعاء بعد مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة

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