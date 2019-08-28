مخزون الخام الأمريكي يهبط 11.1 مليون برميل

2019/08/28 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض حاد لمخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي .

ونزلت مخزونات الخام 11.1 مليون برميل على

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