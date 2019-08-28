الصناعة تجهز مواد لدائرة تابعة للداخلية

2019/08/28 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الشركة العامة للانظمة الالكترونية عن تكليفها بتجهيز مواد متنوعة ومتفرقة لمديرية الاحوال والجوازات والاقامة العامة في وزارة الداخلية.

وقال بيان للصناعة، تلقته، العهد

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