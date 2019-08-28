شقيق زوجة روني عين كولين على اللاعب المشاغب

2019/08/28 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما سئمت كولين، زوجة اللاعب الإنجليزي واين روني الذي يلعب في فريق دي سي يونايتد الأميركي، من تصرفاته، كشفت مصادر أنها ستلجأ إلى أخيها لمرافقة زوجها ليكون عينها عليه.وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية،، أن زوجة روني بدأت تفكر في جليس لزوجها روني، هو أخيها، لا سيما بعد تصويره في ليلة سهر مع زملائه في فريق دي

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