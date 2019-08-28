مصدر كردي: كردستان تجري تغييرات بمناصب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمحافظين

2019/08/28 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر كردي، اليوم الاربعاء، عن قيام حكومة كردستان بإجراء تغييرات في مناصب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمحافظين والقائممقامين ومديري النواحي، فضلا عن المناصب التي تدار بالوكالة اعتبارا من مطلع شهر ايلول المقبل.

وقال المصدر في لموقع "الغدير"، ان" الذين وصلوا لسن التقاعد سيحالون الى التقاعد والذين امضوا اكثر من اربع سنوات في مناصبهم سيتم تغييرهم".من جهة اخرى عبر كل من عضو الهيئة العاملة والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قادر حمه جان وعضو برلمان كوردستان عن حركة التغيير (كوران) بلين اسماعيل عن التزام حزبيهما بعمليات التغيير في المناصب الحكومية والتأكيد على انهما مع التغييرات.انتهى..م.م

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