الامانة ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مهمين جنوب بغداد

2019/08/28 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط محطة غاز السيدية ضمن منطقة السيدية والمنصوبة سنة 2006".وأضافت، انه" كما تم رفع الكتل الكونكريتية عن المرابطة الامنية قرب جامع الصديق ضمن منطقة السيدية ايضاً لتباشر الملاكات الخدمية في بلدية الرشيد بحملة لتنظيف وتأهيل الموقعين".انتهى..م.م

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