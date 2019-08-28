جمعية نساء بغداد في كربلاء

2019/08/28 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت جمعية نساء بغداد في مقرها بجمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية اجتماع مزودي الخدمات لتفعيل خارطة الاحالة وهي إحدى نشاطات مشروع تعزيز الوصول الى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات في المجتمعات المضيفة.قالت المحامية التي تعمل في جمعية نساء بغداد سجى وعد لوكالة نون لقد تم تجسيد وتفعيل خارطة الإحالة في محافظة كربلاء وان الهدف من هذا الاجتماع هو جمع الجهات الفاعلة اذا كانت منظمات أو مختلف القطاعات الصحة، الداخلية وغيرها اواي شخص يستطيع مساعدة الناس وتقديم الخدمات بصورة صحيحة.وأضافت وعد هناك تنسيق بيننا وبين الحكومة لأننا نحتاج إلى الموافقات ولدينا شركة مع وزارة العمل ونعمل على موضوع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.ومن جانبه قال المنسق العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية احمد الموسوي لوكالة نون "أن موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الشائكة والمعقدة استهدفت الجلسة لهذا اليوم الناجيات من العنف".وأضاف الموسوي "على مجلس النواب تشريع قوانين معنية بحقوق الإنسان وتسليط الضوء على كل القوانين العنف الأسري، قانون حرية التعبير و قانون حقوق الطفل وعلينا ان نعمل جاهدين على ملف حقوق الإنسان للارتقاء بحقوق الإنسان في العراق".

منار قاسم

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