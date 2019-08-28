اعتقال 4 متهمين بالارهاب في الرمادي

2019/08/28 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/الانبار … اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، القاء القبض على اربعة متهمين بالارهاب في مدينة الرمادي.وذكرت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “قوة مشتركة من تشكيلات شرطة الانبار واستخبارات مكافحة الارهاب نفذت اوامر قبض صادرة من القضاء في مناطق مختلفه في مدينة الرمادي”.واضافت أن “الشرطة القت القبض على اربعة […]

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