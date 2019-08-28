2019/08/28 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاربعاء، عن اطلاق المحافظة اكثر من 600 مليار دينار من موازنتها لتنفيذ المشاريع ونعمل على ادراج بقية المشاريع قبل نهاية السنة.وقال الجزائري في تصريح للمركز الخبري الوطني، إن”لمحافظة تعمل مع وزارة التخطيط للتنسيق بين الحكومة المحلية والاتحادية لاستكمال المشاريع”، مبينا ان هناك الكثير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يكشف للمركز الخبري قيمة مشاريع ستغير “وجه العاصمة” المركز الخبري الوطني.

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