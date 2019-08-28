عضو بالطاقة النيابية: الخطيب أثبت مهنيته ومحاولات بعض البعثيين لابتزاره 'يائسة'

2019/08/28 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، الأربعاء، أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب "أثبت مهنيته وكفاءته" للجميع، مشيراً إلى أن محاولات "بعض البعثيين لابتزاز" الخطيب "يائسة".

وقال عواد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محاولات بعض البعثيين من أزلام النظام السابق لابتزار وزير الكهرباء لؤي الخطيب محاولة يائسة لا تنطلي على العراقيين"، مضيفاً أن "أساليب هؤلاء أصبحت مكشوفة لتسقيط الشرفاء ومن يعمل لصالح العراق".





وتابع، أن "وزير الكهرباء أثبت للجميع مهنيته وكفاءته من خلال تحسن ملحوظ للكهرباء"، مشيراً إلى أن "الأعوام السابقة شهدت تظاهرات كبيرة بسبب أزمة الكهرباء، ولكن هذا العام غابت بسبب التحسن الملحوظ في الخدمة والبصرة شاهدة على ذلك".



وثمن عود، وفقاً للبيان، "موقف وزير الكهرباء باتجاه إنهاء ملف الخصخصة وتثبيت العقود وعدم الانصياع إلى المبتزين وأقلامهم المأجورة للضغط على الوزارة بالتراجع عن قراراتها".





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