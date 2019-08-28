“دراغون” عادت إلى الأرض فجر اليوم

2019/08/28 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أن مركبة الشحن “دراغون” سوف تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية وتعود إلى الأرض بغنائم التجارب العلمية وفيلم عن الحياة داخل المحطة في الكون الواسع.وتشير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى أن مركبة الشحن “دراغون” التحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم 27 يوليو الماضي وستنفصل عنها في الساعة 17.42 […]

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